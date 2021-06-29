В Казани появится портал с афишей всех городских мероприятий

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани появится сайт с афишей всех городских мероприятий. Об этом рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов в ходе седьмой сессии Казгордумы.

Ожидается, что на портале будет размещена сводная городская афиша всех культурных площадок города и кружковая деятельность. Также на онлайн-площадке планируют запустить функцию покупки билетов на мероприятия городских культурных учреждений и онлайн-оплату за кружки и другие услуги дворцов культуры.

Фото: realnoevremya.ru

За год 45% казанцев ни разу не посетили учреждения культуры, отмечал Абзалов. Лишь 12% жителей столицы Татарстана посещают хотя бы раз за полгода три или более разных типов учреждений культуры.

Татьяна Леухина