У 45% казанцев нулевой уровень культурной активности

Фото: Максим Платонов

В Казани среди мужчин в 1,5 раза больше людей с нулевыми уровнем культурной активности, чем среди женщин. Лишь 12% казанцев посещают хотя бы раз за полгода три или более разных типов учреждений культуры.

45% казанцев за год не посетили ни одного учреждения культуры, у них нулевой уровень культурной активности, заявил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на 7-й сессии Казгордумы. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 35%.

Казанцы объясняют это отсутствием денег или времени, но исследование показывает, что они делают выбор в пользу других мероприятий. Как отметил Абзалов, это связано с некачественным предложением в сфере культуры. Полярность учреждений культуры зависит не от их типа, а от качества предоставляемых ими услуг, добавил он.

Татьяна Демина