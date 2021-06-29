Из-за ограничений на рекламу алкоголя и вредной еды корпорации потеряют $500 млрд — много это или мало?

Из-за ограничений на рекламу алкоголя и нездоровой еды крупные корпорации, такие как Coca-Cola, Diageo, Heineken и другие, понесут существенные убытки. Они могут потерять более $500 млрд — эту цифру назвали аналитики консалтинговой компании Brand Finance в докладе Marketing Restrictions 2021.

Речь идет о запретах и ограничениях на рекламу алкоголя, кондитерских изделий, снеков, напитков с высоким содержанием сахара и др. Такие ограничения вводятся по всему миру не первый год. В основном они касаются алкоголя и табака.

«Алкогольные компании наиболее уязвимы к введению маркетинговых ограничений, поскольку 100% доходов может быть подвержено риску»,— отмечают авторы доклада, пишет «Коммерсант».

Также сейчас многие страны рассматривают возможность жестких ограничений для рекламы нездоровой еды. По подсчетам аналитиков Brand Finance, в случае ужесточения правил девять крупных брендов могут потерять $267 млрд. К ним относятся AB InBev, The Coca-Cola Company, Diageo, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Pernod Ricard и Treasury Wine Estates. Речь идет о потерях с точки зрения вклада бренда.

Кроме того, на четверть может снизиться рыночная стоимость компаний, если будут введены жесткие маркетинговые ограничения. На 38,9% она может снизиться у Treasury Wine Estates, у PepsiCo — на 27,6%, у Pernod Ricard — на 27,4%.

Фото: profi-forex.org

$500 млрд потерь корпораций из-за ограничений на рекламу — это:

Более 36 трлн рублей по сегодняшнему курсу ЦБ.

по сегодняшнему курсу ЦБ. Примерно в 15 раз больше, чем чистая прибыль Coca-Cola за 2020 год — она составила $33 миллиарда.

— она составила $33 миллиарда. Половина годового дохода бюджета России — в 2020 году он составил 18,8 трлн рублей.

— в 2020 году он составил 18,8 трлн рублей. На $455 млрд больше, чем убытки владельцев китайской компании ByteDance , владеющей социальной сетью TikTok, — они потеряли $45 млрд в 2020 году.

, владеющей социальной сетью TikTok, — они потеряли $45 млрд в 2020 году. В 2 раза меньше, чем капитализация Facebook — сегодня она достигла $1 триллиона.

— сегодня она достигла $1 триллиона. Почти в 438 раз больше, чем убыток Twitter в 2020 году , он составил $1,14 миллиарда.

, он составил $1,14 миллиарда. В 2 раза больше, чем стоит на бирже крупнейший онлайн-сервис развлекательного видеоконтента Netflix — его стоимость оценивается в $222,74 миллиарда.

— его стоимость оценивается в $222,74 миллиарда. На 2,5 трлн меньше, чем рыночная капитализация Microsoft — недавно компанию оценили в $2 триллиона.

Алексей Нечаев