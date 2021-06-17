$45 миллиардов убытка у владельца TikTok — это много или мало?

Чистый убыток китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, составил $45 млрд в 2020 году. Об этом сообщило сегодня издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, распространенное среди сотрудников компании.

Годом ранее, в 2019 году, ByteDance получила чистую прибыль в размере более $3 млрд. При этом выручка компании увеличилась за год более чем в два раза — на 111%, до 34,3 млрд долларов.

В письме, на которое ссылается The Wall Street Journal, говорится: убытки отчасти вызваны более высокими расходами на компенсационные выплаты работникам, а также в связи с корректировкой бухгалтерского отчета, сделанной для увеличения справедливой стоимости ценных бумаг.

Фото: rueconomics.ru

TikTok не единственный крупный актив ByteDance. В их числе также Douyin — китайский аналог TikTok, Toutiao (китайское новостное мобильное приложение), Lark (облачный сервис для повышения производительности) и другие. Число активных пользователей на всех платформах ByteDance по состоянию на декабрь составило около 1,9 миллиарда.

$45 млрд убытков ByteDance — это:

3,27 трлн рублей по курсу доллара на сегодня.

по курсу доллара на сегодня. Это шестая часть годового дохода бюджета России (18,8 трлн рублей).

(18,8 трлн рублей). И почти 12 бюджетов Татарстана (274,6 млрд рублей).

(274,6 млрд рублей). Четвертая часть от оценки ByteDance в конце 2020 года — тогда во время очередного инвестраунда ее оценка составляла $180 миллиардов.

— тогда во время очередного инвестраунда ее оценка составляла $180 миллиардов. По $23,6 на одного пользователя всех платформ компании.

всех платформ компании. В 47,6 раза больше, чем чистый убыток Snapchat — популярной в Америке сети по обмену исчезающими сообщениями, по итогам 2020 года он составил $945 млн. Перед IPO компания предупреждала будущих инвесторов, что, возможно, никогда не сможет выйти на прибыль.

Фото: pixabay.com

За тот же 2020-й Facebook получил чистую прибыль в $29,15 млрд — в полтора раза меньше, чем потеряла ByteDance.

— в полтора раза меньше, чем потеряла ByteDance. А Mail.ru Group (владеет соцсетью «ВКонтакте») за год получила чистую прибыль около 10 млрд рублей — это в 327 раз меньше, чем потеряла ByteDance.

— это в 327 раз меньше, чем потеряла ByteDance. В 39,5 раза больше убытка Twitter в 2020 году — он составил $1,14 миллиарда.

— он составил $1,14 миллиарда. В 4,63 раза больше, чем убыток головной компании «Газпрома» — в 2020 году по РСБУ он составил 706,9 млрд рублей. Однако прибыль всего «Газпрома» по МСФО по итогам 2020 года составила 135,34 млрд рублей.

— в 2020 году по РСБУ он составил 706,9 млрд рублей. Однако прибыль всего «Газпрома» по МСФО по итогам 2020 года составила 135,34 млрд рублей. В 9 000 раз больше, чем зарабатывает за год самая высокооплачиваемая тиктокерша в мире — по данным The Sun, это 20-летняя Эддисон Рэй, чей годовой доход составляет $5 миллионов.

— по данным The Sun, это 20-летняя Эддисон Рэй, чей годовой доход составляет $5 миллионов. В 312 320 раз больше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый российский тиктокер — по данным Forbes, это 22-летний Рахим Абрамов, чей доход составляет 10,5 млн рублей в год.

Александр Артемьев