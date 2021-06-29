В Татарстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 29 июня в республике зарегистрирован 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 145 человек, в том числе 60 — за минувшие сутки.

За весь период пандемии от коронавируса в Татарстане умерли 538 человек.

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Ольга Плешкова