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В Татарстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19

11:29, 29.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 29 июня в республике зарегистрирован 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 145 человек, в том числе 60 — за минувшие сутки.

За весь период пандемии от коронавируса в Татарстане умерли 538 человек.

Актуальные новости о пандемии читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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