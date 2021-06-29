В Казани проведут конкурс на выбор названий муниципальных библиотек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани муниципальные библиотеки получат индивидуальные названия. Для этого запустят конкурс среди жителей города на выбор названий учреждений, сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на 7-й сессии Казгордумы.



— У библиотек появится возможность выстраивать собственный бренд, а у аудитории –возможность их запомнить. Мы ожидаем, что название будет связано с территорией, на которой находится библиотека, чтобы местные жители могли себя с ней ассоциировать, — рассказал Абзалов.

По его словам, обновление библиотечных фондов позволяет быстро и кардинально повысить качество библиотечного обслуживания в городе. Принцип закупки книг изменят в пользу актуальной литературы и коротких списков основных премий для художественной и нон-фикшн литературы.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшее лето запланирован «выход в город» муниципальных библиотек Казани. В парках появятся читальные залы на постоянной основе. Это позволит библиотекам встретить новую аудиторию и стать частью ежедневных маршрутов горожан, сообщил Абзалов.

Напомним, в Казани для того, чтобы библиотеки были полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными, в этом году пересмотрят режимы их работы.

