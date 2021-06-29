Минлесхоз Татарстана пополнит страховой фонд семян лесных растений на 55 кг

В этом году Минлесхоз намерен пополнить страховой фонд семян лесных растений на 55 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В фонды семян лесных растений закладываются семена 1-го класса качества с высокими показателями энергии прорастания, не пораженные вредителями и без патогенной микрофлоры. Такие семена заготавливают на объектах постоянной лесосеменной базы или в высокопродуктивных насаждениях.

Сейчас в страховом фонде семян в поселке Лесхоз Сабинского района насчитывается 295 кг семян хвойных пород, в том числе сосны — 176 кг, ели — 105 кг, лиственницы — 14 кг.

В Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. На регпроект «Сохранение лесов» выделено 178 млн рублей.



Ольга Плешкова