Кучеров второй сезон подряд набрал 30 очков в плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров второй сезон подряд достиг отметки в 30 набранных очков в розыгрыше Кубка Стэнли по хоккею.

Россиянин набрал 3 (2+1) очка в победном для его команды матче с «Монреалем» (5:1) в финальной серии плей-офф НХЛ. Благодаря этому в активе Кучерова стало 30 (7+23) баллов за результативность в 19 играх Кубка Стэнли. Он возглавляет список лучших бомбардиров турнира в текущем розыгрыше.

В прошлом сезоне нападающий «Тампы» набрал 34 (7+27) очка в 25 играх и помог своей команде победить в Кубке Стэнли. Рекорд среди россиян принадлежит Евгению Малкину, который в 2009 году записал на свой счет 36 (14+22) баллов.

Отметим, что Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы.

Ранее российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский установил рекорд лиги, в четвертый раз подряд сохранив свои ворота «сухими» в решающем матче серии плей-офф.