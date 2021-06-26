«Тампа-Бэй» вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Нью-Йорк Айлендерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли по хоккею.

Единственная шайба была заброшена на 21-й минуте встречи, ее автором стал Янни Гурде.

Вратарь Андрей Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 18 бросков соперника. Благодаря этому голкипер «Тампы» повторил рекорд клуба по количеству шатаутов в плей-офф. Теперь у Василевского пять таких матчей, как и у экс-вратарей «Лайтнинг» Николая Хабибулина и Бена Бишопа.

Также российский вратарь установил рекорд НХЛ, сыграв в четвертый раз подряд на «ноль» в решающей седьмой игре серии. До этого Василевский оформил «сухой» матч в сериях с «Далласом» (4:2 в прошлом плей-офф), «Флоридой» (4:2) и «Каролиной» (4:1).

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет против «Монреаля», который ранее в шести играх обыграл «Вегас» (4:2). В составе «Канадиенс» выступает внук экс-тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова защитник Александр Романов.

«Тампа-Бэй» действующий обладатель Кубка Стэнли. В прошлом сезоне «Лайтнинг» обыграли в финале «Даллас» (4:2).

Напомним, до этого Василевский стал самым побеждающим российским голкипером в матчах Кубка Стэнли.