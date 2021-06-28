Российские оружейники могут потерять 5 млрд рублей из-за ужесточения закона — много это или мало?

Российские производители и продавцы оружия будут терять по 5 млрд рублей ежегодно, если будет ужесточено законодательство в этой сфере. Об этом заявил исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев.

Напомним, поправки в закон «Об оружии» были внесены после того, как 19-летний Ильназ Галявиев, который имел официально зарегистрированное ружье Hatsan Escort, устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек. Законопроект уже одобрили Госдума и Совфед, далее его должен подписать президент России Владимир Путин. Самый главный пункт в документе — повышение возраста для покупки гражданского оружия с 18 лет до 21 года (это не коснется коренных народов и военных, — прим. ред.). Также расширяются основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, устанавливаются основания для временного запрета на его приобретение, а гладкоствольные ружья с повышающей точность стрельбы сверловкой ствола «Ланкастер» и «Парадокс» приравниваются к нарезным карабинам — их можно будет приобрести только спустя пять лет с момента получения разрешения.

По словам Жихарева, последние упомянутые изменения полностью убьют этот сегмент оружейного рынка, а сокращение производства гражданского оружия неизбежно повлечет за собой удорожание оружия и для военных. Среди последствий и сокращение около 9 тыс. работников оружейной отрасли.

Исполнительный директор Союза оружейников России отметил, что не понимает решения покупать полуавтоматические охотничьи ружья после двух лет владения одноствольным или двуствольным гладкоствольными ружьями.

5 млрд рублей потерь оружейников из-за ужесточения закона — это:

$69,2 млн по курсу доллара на сегодня.

В 216 раз меньше, чем выручка России от продажи оружия в 2020 году — она составила $15 млрд (1,082 трлн рублей по сегодняшнему курсу ЦБ).

На эти деньги можно купить 100 тысяч полуавтоматических охотничьих карабинов «Сайга» — в официальном магазине «Калашникова» такое ружье стоит около 50 тысяч рублей.

Треть годовой выручки «Калашникова» за прошлый год — концерн заработал в 2020 году 15,5 млрд рублей и получил прибыль в 161 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

В 2,6 раза меньше, чем годовая выручка Тульского оружейного завода, и в 2,6 раза больше, чем прибыль: за 2020 год они составили 13,2 и 1,8 млрд рублей соответственно.

Больше прибыли американской оружейной компании Smith & Wesson Brands — за 2021 финансовый год она заработала $252 миллиона.

217,3 млн охотничьих патронов — на сайте Калашникова один патрон №5 продается по цене от 23 рублей за штуку.

Дарья Пинегина