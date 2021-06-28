Раиль Абдуллин подписал контракт с клубом «Форте» из Таганрога

Созданный в прошлом году футбольный клуб «Форте» из Таганрога подписал контракт с защитником Раилем Абдуллиным. Об этом сообщает пресс-служба таганрогской команды.

20-летний экс-игрок казанского «Рубина» будет выступать под номером 13.

Ранее Абдуллин проходил просмотр в клубе «Красава», который был создан блогером Евгением Савиным. Изначально команду должен был тренировать Сергей Рыжиков, но позже он был уволен после конфликта с руководством.

«Форте» в своем дебютном сезоне в ПФЛ заняло девятое место в группе 1 Юг. Тренирует команду бывший тренер «Сатурна» Андрей Гордеев.