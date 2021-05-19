Экс-игрок «Рубина» Раиль Абдуллин проходит просмотр в «Красаве» Савина

Бывший защитник «Рубина» Раиль Абдуллин проходит просмотр в подмосковном клубе «Красава», созданном в прошлом году блогером Евгением Савиным.

Недавно команда получила лицензию для участия во втором дивизионе страны со следующего сезона. Для выступления в ПФЛ клубом были проведены сборы в нескольких городах России, на которых собрали определенное количество футболистов. Большинство из них сейчас проходят просмотр.

Среди находящихся в расположении «Красавы» есть несколько воспитанников казанского «Рубина». Самый известный из них защитник Раиль Абдуллин, имеющий в своем активе один матч на уровне РПЛ. Также просмотр проходят вратарь Антон Чернов и хавбек Роман Пирмамедов.

Попадут ли они в окончательную заявку клуба для участия в чемпионате страны станет известно чуть позже.

Тренирует команду бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков.

Напомним, что Абдуллин покинул казанскую команду летом 2020 года.