Хабиров заявил об отсутствии угрозы «завозного» COVID-19 во время Всемирной Фольклориады в Уфе

Угрозы завоза в Башкирию штаммов заболевания COVID-19 иностранными участниками VI Всемирной Фольклориады CIOFF(R) нет, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании республиканского правительства в понедельник.



По его словам, Фольклориада организована по решению Всемирной организации и президента РФ, уже проведена большая работа по подготовке к мероприятию. На данный момент решено провести Фольклориаду, а завезти коронавирус при беспрецедентных мерах — вакцинации, анализов — невозможно, сообщает «Интерфакс».

3 июля в Уфе начнется Всемирная Фольклориада, куда приедут иностранные делегации, «в том числе из эпидемиологически неблагополучных регионов». Хабиров ранее подчеркивал, что меры работы будут строжайшими.

Хабиров давал башкирским властям поручение проработать новые меры против коронавируса в связи с ростом числа заболевших в России.

Маргарита Головатенко