Прокуратура обжалует приговор водителю снегохода, который сбил ребенка на Масленице

Прокуратура РТ обжалует приговор водителю снегохода, который сбил ребенка на Масленице. Гособвинение считает, что по делу были допущены процессуальные нарушения. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что в качестве смягчающего наказание обстоятельства необоснованно учтена помощь в раскрытии преступления. При этом водитель скрылся с места преступления — его нашли только в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Также не проведена экспертиза для определения скорости движения транспортного средства и не дана оценка свидетельским показаниям об алкогольном опьянении подсудимого во время совершения преступления.

Прокуратура предлагает отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Мужчину осудили на три года и один месяц лишения свободы колонии общего режима. 14 марта, во время празднования Масленицы в Свияжске, водитель снегохода сбил 10-летнюю девочку. Она получила перелом плечевой кости, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.



Алексей Нечаев