Экс-тренер «Мюнхена 1860» сравнил Кварацхелию с Роббеном и Рибери

Бывший тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев считает, что хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия способен успешно выступать в ведущих клубах чемпионата Германии. Он сравнил его игру с выступлениями Арьена Роббена и Франка Рибери.

«Он из той же плеяды игроков, что Рибери или Роббен. Он мог бы играть в первой пятерке клубов Бундеслиги — у него есть сумасшедшая техника и заряженность на ворота. Таких футболистов стало мало в чемпионате Германии, так что Хвича мог бы здесь играть», — цитирует Бушуева «Матч ТВ».



Денис Бушуев. Фото: vk.com/leningradecfc

Напомним, первый тренировочный сбор «Рубина» начался 15 июня в Казани. Вместе с командой готовится к новому сезону и полузащитник Хвича Кварацхелия, который может покинуть клуб в это межсезонье.

