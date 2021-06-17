Кварацхелия и Давиташвили прибыли на первый сбор «Рубина» в Казани
Полузащитники «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили вернулись в расположение казанского клуба.
В четверг футболисты приступили к тренировкам с основной командой в рамках первого летнего сбора перед началом следующего сезона. Тренировочный процесс проходит на базе «Рубина» в Казани.
Основная часть футболистов казанской команды начала подготовку в среду. Кварацхелия и Давиташвили после окончания сезона РПЛ находились в расположении сборной Грузии, поэтому получили разрешение прибыть на сборы чуть позже.
Также к тренировкам приступил полузащитник Леон Мусаев, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин посоветовал Кварацхелии не покидать «Рубин» в летнее межсезонье.СпортФутбол
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