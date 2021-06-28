В Бурятии федеральные торговые сети приостановили работу на две недели из-за локдауна

Фото: Максим Платонов

Федеральные торговые сети в Бурятии закрываются на две недели. В республике введен локдаун с 27 июня по 11 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Правительством Бурятии достигнута договоренность с федеральными торговыми сетями о приостановлении работы на период тотальной самоизоляции», — говорится в сообщении оперштаба.

Поддержку в этом вопросе оказали «Эльдорадо», «М-видео», «Сеть Связной», все магазины одежды и обуви: Gloria Jeans, Adidas, Wildberries, «Кари», «Твое», «Остин», «Спортмастер», H&M, МВM, «Обувь России», «Юничел», сообщает ТАСС. DNS и «Ситилинк» заявили о намерении продолжить работу в период локдауна.

фото: realnoevremya.ru

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Как говорится в сообщении, прививать в обязательном порядке будут тех, кто «подвержен наибольшему риску инфицирования».

Алексей Нечаев