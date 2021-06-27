В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для части граждан — завтра там начинается локдаун

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Как говорится в сообщении, прививать в обязательном порядке будут тех, кто «подвержен наибольшему риску инфицирования».

К ним относятся:

студенты;

пожилые люди старше 65 лет;

работники медицинских, образовательных организаций;

работники социальной сферы;

работники транспорта,

работники торговли и общепита;

работники сферы услуг;

федеральные и муниципальные служащие;

работники учреждений культуры, досуга и спорта;

работники МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.

Эпидемиологическая ситуация в Бурятии расценивается как неблагополучная, сообщает ведомство. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%.

Ранее власти Бурятии объявили дни с 27 июня по 11 июля нерабочими. На две недели в республике запрещается деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Также в Бурятии ограничат посещение мест массового пребывания людей.

