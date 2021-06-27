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В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для части граждан — завтра там начинается локдаун

10:38, 27.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для части граждан — завтра там начинается локдаун
Фото: mos.ru

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Как говорится в сообщении, прививать в обязательном порядке будут тех, кто «подвержен наибольшему риску инфицирования».

К ним относятся:

  • студенты;
  • пожилые люди старше 65 лет;
  • работники медицинских, образовательных организаций;
  • работники социальной сферы;
  • работники транспорта,
  • работники торговли и общепита;
  • работники сферы услуг;
  • федеральные и муниципальные служащие;
  • работники учреждений культуры, досуга и спорта;
  • работники МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.

Эпидемиологическая ситуация в Бурятии расценивается как неблагополучная, сообщает ведомство. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%.

Ранее власти Бурятии объявили дни с 27 июня по 11 июля нерабочими. На две недели в республике запрещается деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Также в Бурятии ограничат посещение мест массового пребывания людей.

ОбществоМедицина
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