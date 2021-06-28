В Ассоциации АТП РТ обвинили преградившую путь автобусу женщину в дискредитации общественного транспорта

Фото: кадр видео

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков обвинил в дискредитации работы общественного транспорта женщину, вставшую перед автобусом маршрута №89 и не позволявшую ему уехать.



По его словам, в отрасли сейчас большой дефицит кадров, и Ассоциация неоднократно предупреждала пассажиров о том, что в связи с этим после 20.00 автобусы станут ходить реже. Темляков отметил, что в субботу общественный транспорт работает по графику выходного дня.

«Что мешало женщине уехать до места назначения раньше? Если ей не нравится ожидание –добраться на такси?» — возмутился он и предположил, что именно из-за подобных распространившемуся в соцсетях видео в отрасль не хотят идти работать.

Темляков описал ситуацию следующим образом. Один автобус уехал с остановки Гудованцева в 20.06, следующий приехал в 20.25. Он обогнал автобус, который должен был быть на остановке по расписанию, поскольку у последнего забарахлил двигатель и его следовало снять с маршрута. Водитель прибывшего на остановку автобуса, попавшего на видео, действительно завершал смену.

«Он работал с шести часов утра с перерывом на обед. Он и так переработал, водителей не хватает. Водитель должен был выспаться, так как завтра ему нужно было опять в смену, из-за этого он и уехал в парк. Третий автобус, согласно расписанию, приехал на остановку в 20.50», — сообщил председатель Ассоциации.

Фото: realnoevremya.ru

Жители Казани в соцсетях пожаловались, что автобусы в вечернее время не берут пассажиров.

Маргарита Головатенко