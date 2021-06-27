«Мы тоже домой хотим!»: казанцы пожаловались на автобусы, не берущие пассажиров вечером

Жители Казани пожаловались, что автобусы в вечернее время не берут пассажиров. Водители ссылаются на окончание рабочей смены, сообщили в соцсетях.



На кадрах, выложенных пользователями, молодая мать не позволяет автобусу маршрута №89 уехать и кричит на водителя: «Сколько можно уже людей гнобить? Мы тоже домой хотим, как и вы!»

«Автобусы по расписанию до 20.50. Время было 20.30, кто-то уже ждал с 20.10. То есть кто-то не смог уехать на общественном [транспорте] несмотря на расписание. Такси не все могут себе позволить», — отметил автор записи. Итог конфликта — пустой автобус уехал с остановки.

Комментарии к записи оставили разные: кто-то защитил водителя, отметив, что у каждого свое расписание: «Рано начал и закончил… Пока мойка, до дома надо ещё добраться... Вы, наверное, только люди, а они нет... имейте совесть. Пассажиры вообще обнаглели».

Другие отметили, что проблема действительно встречается: «Я инвалид. Ждал автобус в Константиновке, пришлось идти ногами».

Также пользователи сделали замечание матери, поскольку маленький ребенок переживал за нее из-за конфликта и плакал.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Маргарита Головатенко