В Татарстане проходит День молодежи

В этом году в Татарстане масштабно проходит День молодежи. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он поблагодарил глав городов и муниципалитетов за организацию.

«Я уверен, что наша основная задача — это создать условия для того, чтобы молодые люди реализовали себя в Татарстане», — приводят слова Фаттахов в пресс-службе ведомства.

фото: minmol.tatarstan.ru

Отмечается, что именно для этого создаются все условия. Например, все площадки для проведения мероприятий предложила молодежь. В Казани это: экстрим-парк «УРАМ», парк «Черное озеро», Набережная озера Кабан, ЦПКиО им.Горького, Горкинско-Ометьевский лес, «Ак Барс Арена».

Фаттахов заявил, что экстрим-парк «УРАМ» является олицетворением диалога с молодыми людьми. До 22.00 там пройдут танцевальные баттлы по уличным стилям, BMX и скейт-контесты, соревнования по памп-треку, показательные выступления федеральных спортсменов в эир-парке и футбольный турнир «Коробка».

На каждой площадке в Казани люди могут найти подходящий для себя досуг. Подростков и их родителей ждут в парке «Черное Озеро» до 20.00. С 22.00 на набережной озера Кабан проходит летний поэтический слэм. Музыкальная часть праздника пройдет на «Ак Барс Арене» до 22:00.

Также Фаттахов сообщил, что в крытой части экстрим-парка «Урам» завершены строительные работы.



Алексей Нечаев