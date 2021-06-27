В крытой части экстрим-парка «Урам» завершены строительные работы

Фото: Максим Платонов

В крытой части экстрим-парка «Урам» завершены строительные работы. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас проходит этап закупки и установки оборудования. Также в крытой части происходит лицензирование и согласование всех вопросов, связанных с безопасностью. На это все может понадобиться 1-1,5 месяца, отметил Фаттахов. После этих этапов состоится официальное открытие.

Фаттахов рассказал, что планировалась экскурсия для всех в крытую часть экстрим-парка сегодня, но ее не стали проводить из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что завершить стройку планируют в июне, ко Дню молодежи.



Алексей Нечаев