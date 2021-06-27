Денежный приз на одном из студенческих конкурсов в России не будет облагаться НДФЛ
Не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это масштабный проект для студентов, которые хотят испытать себя в самых разных областях — от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств», — говорится в заявлении.
Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов. В конкурсе принимают участие студенты I—III курса бакалавриата и I—IV курса специалитета. 200 победителей будут определены на финальном этапе конкурса, который пройдет в ноябре. Гранты в размере 2,5 млн на развитие своего университета или факультета получат топ-50 победителей.
Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым