Денежный приз на одном из студенческих конкурсов в России не будет облагаться НДФЛ

Фото: Максим Платонов

Не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это масштабный проект для студентов, которые хотят испытать себя в самых разных областях — от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств», — говорится в заявлении.

Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов. В конкурсе принимают участие студенты I—III курса бакалавриата и I—IV курса специалитета. 200 победителей будут определены на финальном этапе конкурса, который пройдет в ноябре. Гранты в размере 2,5 млн на развитие своего университета или факультета получат топ-50 победителей.

Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Алексей Нечаев