Правительство России не рассматривает повышение НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
«НДФЛ мы не рассматриваем. Мы действительно сейчас приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни», — цитирует его ТАСС.
Также Силуанов отметил, что поступления от повышенной ставки НДФЛ на высокие доходы в текущем году могут составить около 100 млрд рублей — запланировано было 60 млрд рублей.
54% россиян согласились платить более высокие налоги, если бедные будут получать от государства больше поддержки. 45% россиян считают, что лучше платить больше налогов, если это обеспечит им широкую доступность и высокое качество госуслуг. 33% желают платить меньше, поскольку считают, что госуслуги могут быть менее доступными, а их качество — более низким.
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