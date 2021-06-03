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Правительство России не рассматривает повышение НДФЛ

15:46, 03.06.2021 1
Правительство России не рассматривает повышение НДФЛ
Фото: Максим Платонов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«НДФЛ мы не рассматриваем. Мы действительно сейчас приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни», — цитирует его ТАСС.

Также Силуанов отметил, что поступления от повышенной ставки НДФЛ на высокие доходы в текущем году могут составить около 100 млрд рублей — запланировано было 60 млрд рублей.

54% россиян согласились платить более высокие налоги, если бедные будут получать от государства больше поддержки. 45% россиян считают, что лучше платить больше налогов, если это обеспечит им широкую доступность и высокое качество госуслуг. 33% желают платить меньше, поскольку считают, что госуслуги могут быть менее доступными, а их качество — более низким.

Алексей Нечаев
ЭкономикаОбществоВласть
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