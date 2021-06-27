В Москве зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки

Фото: Максим Платонов

В Москве зафиксировали рекордное число летальных исходов из-за заражения коронавирусом за сутки — 114, следует из данных оперативного штаба.

Предыдущий рекорд города был зарегистрирован 25 июня этого года — 98 летальных исходов. За последние 24 часа в столице выявлено 6 723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1 761 человек — на ИВЛ находится 731 человек. В Москве с начала пандемии умерли 22 086 человек.

«В городе выздоровели еще 4 018 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 143 858», — говорится в сообщении оперштаба.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 27 июня в РТ зарегистрировано 22 324 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 20 085 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 534 человека.

Алексей Нечаев