Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

11:27, 27.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 июня в Татарстане зарегистрировано 22 324 случаея COVID-19. Выздоровело за весь период 20 085 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 534 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 36 заболевших в республике за сутки.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также