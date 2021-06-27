В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 июня в Татарстане зарегистрировано 22 324 случаея COVID-19. Выздоровело за весь период 20 085 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 534 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 36 заболевших в республике за сутки.

Маргарита Головатенко