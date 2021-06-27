Соцсети: у мечети в центре Казани произошла массовая драка

В центре Казани у мечети произошла массовая драка. Видео побоища опубликовано этим утром в социальных сетях.

Судя по кадрам, драка произошла на улице Габдуллы Тукая возле Султановской мечети. С чем связано побоище, кто в нем участвовал и есть ли пострадавшие — не сообщается. Судя по видео, столкновение продлилось меньше минуты, но участвовало в нем не менее 10-15 человек.

На минувшей неделе в Казани произошла массовая драка у бара на проспекте Ямашева. Ее участников задержала Росгвардия.

