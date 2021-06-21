В Казани произошла массовая драка на проспекте Ямашева

Фото: Росгвардия РТ

В Казани произошла массовая драка у бара на проспекте Ямашева. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

К месту происшествия съехалась полиция и Росгвардия. В результате участники потасовки задержали сотрудники Росгвардии.

Как пишет KazanFirst, задержаны около десяти человек, их повязали и загрузили в автозаки. Все задержанные — уроженцы Кавказа.

На прошлой неделе массовая драка случилась в поселке Отары. По первоначальным сообщениям, дрались больше десятка человек. Однако сейчас, согласно сообщениям МВД, выясняется, что имел место бытовой конфликт: на улице Мало-Отарская семья из шестерых человек поссорилась с соседом. Ссора перешла в рукоприкладство, мужчине нанесли увечья.

Ольга Плешкова