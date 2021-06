УНИКС ведет переговоры по главному тренеру, им может стать Саша Джорджевич

УНИКС ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера команды, сообщает инсайдер Христос Харпидис.

Приоритетным вариантом для казанского клуба является Александр Джорджевич. В прошлом сезоне он возглавлял «Виртус», вместе с которым дошел до полуфинала Еврокубка, где уступил УНИКСу и выиграл чемпионат Италии.

