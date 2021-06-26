В Ялте сильный ливень привел к локальным подтоплениям

В Ялте сильный ливень привел к локальным подтоплениям. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Держим связь с населением. Ситуация мониторится. Объезжаем районы города. Говорить о масштабах преждевременно, но дождь был не такой сильный, как 18 июня, и практически уже закончился», — сказала глава администрации города Янина Павленко.

Спасатели ликвидируют последствия стихии, сообщили в региональном МЧС.

18 мая в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.