В Крыму подсчитали предварительный ущерб населению из-за наводнения

Фото: Максим Платонов

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ущерб, нанесенный наводнением населению, составил на данный момент 171 млн рублей — продолжается прием заявок на получение компенсаций.

Всего составлено 866 актов. 528 — по Керчи, еще 173 — по Ялте, по Ленинскому району — 114, по Кировскому — 30, а по Советскому — 21, сообщает «РИА Новости».

«Выплаты пострадавшим продолжаются. Получили 634 человека выплаты на сумму 37 миллионов рублей», — сказал Гоцанюк.

В прошлую пятницу в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.

Алексей Нечаев