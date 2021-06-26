В Татарстане только один человек сдал ЕГЭ по физике на максимальный балл

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявлены результаты ЕГЭ по физике и истории от 11 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

В этом году один ученик получил 100 баллов по физике — в прошлом году таких людей было 12. У 4 участников ЕГЭ 99 баллов. Всего физику сдавали 3 371 человек.

фото: Максим Платонов

По истории максимальный бал набрали 6 человек. В 2020 году 100 баллов было у 9 участников экзамена. Средний балл ЕГЭ по истории в республике составляет 61,57, а по физике — 59,39.

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. 100 баллов получили 13 человек.



Алексей Нечаев