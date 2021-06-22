В Татарстане 13 человек получили 100 баллов за ЕГЭ по математике профильного уровня

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

100 баллов получили 13 человек, в прошлом году на максимальный балл сдали экзамен 19 человек. 14 участников в этом году получили 99 баллов.

фото: Максим Платонов

Всего в экзамене приняли участие 9 462 человека. Из них 1 575 человек сдали на 80 и более баллов. Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня в Татарстане составляет 61,47.

В этом году в Татарстане максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку набрали 102 одиннадцатиклассника. В прошлом году 100 баллов по этому предмету получили 97 выпускников.

Алексей Нечаев