«Рубин» объявил о переходе голкипера Ивана Коновалова

«Рубин» подписал контракт с российским вратарем Иваном Коноваловым. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

С голкипером белорусского «Торпедо-БелАза» оформлено четырехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем чемпионате Белоруссии Коновалов провел семь матчей, в пяти из которых он оставил свои ворота «сухими». Отметим, что ранее игрок проходил просмотр в московском ЦСКА, но в итоге армейскому клубу не подошел.

Коновалов уже дебютировал за «Рубин» в первом контрольном матче на сборе в Сербии и отыграл на «ноль».

Ранее казанский клуб представил защитника Чико Флореса, перешедшего в «Рубин» из испанской «Гранады».