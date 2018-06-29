«Рубин» объявил о переходе голкипера Ивана Коновалова
«Рубин» подписал контракт с российским вратарем Иваном Коноваловым. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
С голкипером белорусского «Торпедо-БелАза» оформлено четырехлетнее трудовое соглашение.
В нынешнем чемпионате Белоруссии Коновалов провел семь матчей, в пяти из которых он оставил свои ворота «сухими». Отметим, что ранее игрок проходил просмотр в московском ЦСКА, но в итоге армейскому клубу не подошел.
Коновалов уже дебютировал за «Рубин» в первом контрольном матче на сборе в Сербии и отыграл на «ноль».
Ранее казанский клуб представил защитника Чико Флореса, перешедшего в «Рубин» из испанской «Гранады».СпортФутбол
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