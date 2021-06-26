В России за сутки коронавирусом заразились 21 665 человек

За последние сутки в России выявили 21 665 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 430 753 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 26 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 347 человек, всего выздоровевших — 4 943 986 человек. За сутки коронавирус унес жизни 619 россиян, всего от инфекции скончались 132 683 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 20 393 заболевших в стране.

Маргарита Головатенко