В России выявили за сутки 20 393 новых заболевших коронавирусом
В России выявили за сутки 20 393 новых случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 409 088, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки выписали 13 505 человек, всего выздоровевших — 4 915 615 человек.
Зафиксировано 568 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 131 463 россиян.
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