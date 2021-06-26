«Ак Барс» и альметьевский «Нефтяник» заключили договор о сотрудничестве
«Ак Барс» заключил соглашение с альметьевским «Нефтяником» о спортивном сотрудничестве между клубами. Об этом сообщается на официальном сайте казанцев.
Договор рассчитан до конца сезона-2021/22, по его условиям «Нефтяник» будет фарм-клубом «барсов» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). «Ак Барс» сможет отправлять в альметьевскую команду своих хоккеистов.
Кроме «Нефтяника», в ВХЛ продолжит выступать «Барс», входящий в клубную систему «Ак Барса».
Генменеджер «барсов» Марат Валиуллин, комментируя подписание договора, заявил, что казанцам важно вовлекать в структуру «Ак Барса» весь альметьевский клуб с молодежной командой, академией и центром подготовки.
Напомним, ранее «Ак Барс» объявил о переподписании контрактов с хоккеистами Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым.СпортХоккей
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