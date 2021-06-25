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«Ак Барс» переподписал контракты с Галимовым и Воронковым

17:49, 25.06.2021
«Ак Барс» переподписал контракты с Галимовым и Воронковым

Нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков подписали новые соглашения с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Галимов продлил контракт еще на один сезон. Теперь его соглашение с клубом действует до конца апреля 2024 года.

Воронков переподписал контракт с «Ак Барсом», но срок действия остался прежним — до 30 апреля 2023 года.

Напомним, Воронков был признан лучшим игроком казанцев по итогам прошлого сезона.

СпортХоккей
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