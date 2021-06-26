«Почта России» и маркетплейс запустят школу экспорта в Татарстане

В Татарстане планируется запуск массового обучения экспорту онлайн-продавцов, сообщил советник заместителя генерального директора «Почты России» по электронной коммерции Леонид Зондберг на деловом форуме «Региональный рост: поиск эффективных решений».



Проект будет реализован в этом году. О готовности поддержать создание школы уже заявили в AliExpress Россия».

Зондберг отметил, что в Татарстане для этого комфортная среда и высокая скорость изменений. «У нас будет постоянно обновляемый онлайн-курс, мы сертифицируем специальных партнеров, которые будут обучать предпринимателей, запустим горячую линию и сообщество продавцов из разных индустрий», — заключил он.

Фото: pixabay.com

Ранее председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что четверть инвестиций страны в Россию приходится на Татарстан.

Маргарита Головатенко