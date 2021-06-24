Председатель ВНС Турции заявил, что 25% инвестиций страны в Россию приходится на Татарстан

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что четверть инвестиций страны в Россию приходится на Татарстан. По его словам, у турецких предпринимателей растет интерес к республике.

Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь обратил внимание, что в Татарстане функционируют десять турецких заводов. «Компании вашей страны инвестировали в республику порядка $2 млрд», — сообщил он Шентопу.

Первый протокол межпарламентского сотрудничества Татарстана и Турции был подписан 26 лет назад, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, Минниханов находится в Турции с рабочей поездкой. Он уже встретился с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции. На встрече с мэром Стамбула Экремом Имамоглу стороны обсудили действующее соглашение о сотрудничестве. На сегодня между Казанью и Стамбулом заключено уже 18 соглашений о побратимстве на муниципальном уровне.



Татьяна Демина