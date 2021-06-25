В Чувашии за наезд на детей задержали адвоката

Следком России по Чувашской Республике по факту ДТП в Новочебоксарске, в котором пострадали две девочки в возрасте 8 и 12 лет, возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний адвокат адвокатской палаты Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По версии следствия, 24 июня этого года в 19.20 подозреваемый ехал на автомобиле Kia Rio по улице Винокурова в Новочебоксарске. Он двигался на большой скорости и сбил двух девочек, переходящих дорогу по пешеходному переходу. После инцидента они находятся в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно в поселке Боровое Матюшино неизвестный намеренно cбил человека. Пострадал подросток. Инцидент случился около Республиканского клинического неврологического центра.

Алексей Нечаев