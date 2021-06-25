В Германии при нападении погибли три человека, еще шесть получили ранения

В Вюрцбурге (Германия) неизвестный напал на людей. В результате трое человек погибли, еще получили разные ранения и травмы.

Преступника нейтрализовали, его ранили в ногу пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету-таблоид Bild. Центр Вюрцбурга оцепили, на месте происшествия работает полиция. О связи нападения с терроризмом пока не сообщается. Полиция задержала подозреваемого, сообщает «РИА Новости».

В начале прошлого года на юго-западе Германии в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге неизвестный открыл стрельбу по людям. Мотивом послужил конфликт на бытовой почве. Тогда погибли шесть человек.



Татьяна Демина