На юго-западе Германии неизвестный открыл стрельбу
На юго-западе Германии неизвестный открыл стрельбу по людям. ЧП произошло в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге.
По данным полиции, в здании есть раненые и погибшие. Подозреваемый уже задержан, сообщают правоохранители в своем аккаунте в Twitter.
СМИ сообщают о шести погибших, однако в полиции данную информацию пока не подтвердили.
Уточняется, что речь идет не о теракте. Мотивом послужил конфликт на бытовой почве.
Ранее на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате пострадали пять человек.
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