На юго-западе Германии неизвестный открыл стрельбу

На юго-западе Германии неизвестный открыл стрельбу по людям. ЧП произошло в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге.

По данным полиции, в здании есть раненые и погибшие. Подозреваемый уже задержан, сообщают правоохранители в своем аккаунте в Twitter.

СМИ сообщают о шести погибших, однако в полиции данную информацию пока не подтвердили.

Уточняется, что речь идет не о теракте. Мотивом послужил конфликт на бытовой почве.

Ранее на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате пострадали пять человек.

