В Казани в день Сабантуя общественный транспорт будет курсировать по специальным маршрутам

Фото: Ринат Назметдинов

Жители и гости Казани смогут добраться до площадок празднования Сабантуя по специальным маршрутам общественного транспорта. Торжества пройдут в субботу, 26 июня.

С 08.00 на главную площадку Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный можно будет доехать на специальных автобусах от четырех остановок: «Станция метро пр. Победы», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «ул. Глазунова» (Теплоконтроль) и на электричке со станции Казань-1.

До лесопарковой зоны озера Лебяжье будут курсировать бесплатные автобусы от универмага «Мегастрой» на Горьковском шоссе до главного майдана, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Дербышки можно добраться на бесплатном шаттле, который будет курсировать от парковок АО «Казанькомпрессормаш» (ул. Халитова, 1), ТЦ «Мега» (пр. Победы, 141) и «Ак Барс Арены» (пр. Ямашева, 115а).

Фото: Ринат Назметдинов

Также в субботу с 5.00 до 17.00 движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе и от улицы Мира до улицы Солидарности в Дербышках будет односторонним. Двустороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта сохранится.

Напомним, Сабантуй в Казани пройдет с соблюдением «ковидных» ограничений: термометрия на входе, масочный режим, 50-процентная заполняемость зрительских трибун.

Татьяна Демина