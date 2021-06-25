В Казани Сабантуй пройдет на пяти площадках с соблюдением «ковидных» ограничений

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани 26 июня на пяти площадках отпразднуют Сабантуй. Мероприятие пройдет с соблюдением «ковидных» ограничений: термометрия на входе, масочный режим, 50-процентная заполняемость зрительских трибун.

Центральной площадкой празднования Сабантуя станет Березовая роща в поселке Мирный. Праздник отметят также в Дербышках, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и на территории Казанского ипподрома. В экстрим-парке «Урам» впервые проведут вечерний молодежный «Яңа сабантуй».

Программа в «Ураме» стартует в 17.00, на ипподроме — в 14.00, на остальных площадках — 10.00. Ориентировочно они будут работать до 16.00, пока не определятся абсолютные батыры праздника, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

24 июня в Казани прошло праздничное шествие со сбором подарков на татарский праздник Сабантуй. 10 повозок с артистами проехали по центральным улицам города и финишировали у театра Камала. О том, как это было, смотрите в видеорепортаже «Реального времени».



Татьяна Демина