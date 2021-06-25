«Мы будем взрываться»: лежачие пенсионеры дома на Зорге в Казани не смогли покинуть квартиры при эвакуации

Председательница дома на Рихарда Зорге, где сегодня мужчина грозился взорвать гранату, Ольга Грачева рассказала «Реальному времени» подробности случившегося. Именно она оповестила жителей подъезда о том, что неадекватный сосед угрожает взорвать квартиру.

Женщина призналась, что находится в большом стрессе.

«При эвакуации я через группу в WhatsApp оповестила всех. Все быстро взяли документы, вышли на улицу. Но у нас есть в подъезде много пожилых, лежачих пенсионеров, в том числе мои престарелые родители, которые, отдав мне паспорта, сказали: «Ну что ж, мы будем взрываться», — рассказала Грачева «Реальному времени».

В Казани сегодня задержали мужчину, запершегося в квартире дома на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожавшего взорвать гранату.



Ольга Плешкова