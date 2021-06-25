В казанском зооботсаду сняли «загорание» белого медведя

На старой территории Казанского зооботсада белый медведь Якут ложится спать на солнце при температуре +36 градусов, сообщили в Instagram-аккаунте зооботсада.



Момент «загорания» белого медведя снял на видео один из пользователей: он сетовал на то, что медведю жарко и он тяжело дышит.

«Белый медведь Якут упорно ложится спать на солнышке! Естественно, что он тяжело дышит!» — прокомментировали в зооботсаду, подчеркнув, что после пробуждения медведь ныряет в бассейн с холодной водой.

«Как объяснить эту его особенность, мы не знаем», — заявили там.

У пользователей были вопросы и к наполненности бассейна водой. В зооботсаду прокомментировали, что бассейн действительно почти пуст после купания медведя, но он сразу заполняется.

Комментарии пользователей под постом оказались негативными. Большинство содержало вопрос о сроках переезда медведя в более комфортные условия.

Старая территория казанского зооботсада открылась для посетителей 30 апреля. В марте в казанском зоопарке начали готовиться к реконструкции.



Маргарита Головатенко