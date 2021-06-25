В Бугульме из окна выпал трехлетний ребенок

Вчера в Бугульме из окна третьего этажа выпал трехлетний ребенок. Это произошло поздним вечером, примерно около 21.30, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ребенка госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ с тяжелыми травмами головы. По предварительным данным, мальчик выпал из окна, потому что облокотился на москитную сетку. Ребенок был в квартире с отцом, мать была в отъезде со старшим сыном. Семья не стоит на профилактических учетах.

На место происшествия выезжал прокурор города Артем Кривоносов. Проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

На днях следственные органы возбудили уголовное дело после выпадения из окна девочки 2020 года рождения. Девочка упала с седьмого этажа одного из домов по улице Чуйкова в Казани утром 24 июня. Она скончалась от травм, не совместимых с жизнью. По предварительным данным, мать ушла на кухню готовить завтрак около 4 часов, отец еще спал. В это время девочка забралась на подоконник, открыла окно и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

В начале июня прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения 13-летней девочки с высоты в строящемся доме. Она оступилась на лестничной площадке и упала с высоты в строящемся доме в 64-м комплексе. Девочка пришла на стройку по просьбе бабушки, которая попросила внучку съездить к знакомому семьи. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали перелом ключицы и бедра.



В мае в челнинском поселке Сидоровка малолетний ребенок выпал из окна. Мальчик упал возле козырька входа в подвальное помещение.

Маргарита Головатенко