В Челнах начата проверка после падения 13-летней девочки на стройке

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения 13-летней девочки с высоты в строящемся доме. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным Следственного комитета, девочка оступилась на лестничной площадке и упала с высоты в строящемся доме в 64-м комплексе. Девочка пришла на стройку по просьбе бабушки, которая попросила внучку съездить к знакомому семьи.

Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали перелом ключицы и бедра.



«На место происшествия выезжал заместитель прокурора Набережных Челнов Айдар Салимуллин. Организована прокурорская проверка. Обстоятельства инцидента выясняются», — сообщил Галиев.

В мае в челнинском поселке Сидоровка малолетний ребенок выпал из окна. Мальчик упал возле козырька входа в подвальное помещение.



Ольга Плешкова