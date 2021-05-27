В Челнах малолетний ребенок выпал из окна и остался жив

В челнинском поселке Сидоровка малолетний ребенок выпал из окна. Он остался жив, об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мальчик упал возле козырька входа в подвальное помещение.

Фото: прокуратура РТ

Инцидент произошел сегодня около 20.10. По предварительным данным, мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Его госпитализировали в реанимационное отделение БСМП. Позже ребенка перевели из реанимации БСМП в КМДЦ.

Фото: прокуратура РТ

Прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев выехал на место происшествия. По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства выясняются.

Вчера в Набережных Челнах в поселке Замелекесье 14-летняя девочка упала с седьмого этажа на крышу магазина, который находился в доме.



Татьяна Леухина